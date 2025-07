Cutters-sjefen puster lettet ut etter blodrødt fjorår – snudde minus til millionoverskudd

Det kunne sett verre ut. I fjor bokførte Cutters AS hele -30,4 millioner kroner i underskudd, preget av tunge nedskrivninger og høye renteutgifter. Nå viser tallene for 2024 en snuoperasjon:

Årsresultatet ble pluss 4,6 millioner kroner.

Driftsinntektene er opp fra 321 til 346 millioner kroner, og selv om kostnadene også øker, særlig lønn og leie, leverer frisørkjeden et positivt driftsresultat på over 9 millioner kroner.

«Etter et utfordrende fjorår har vi gjort tydelige grep for å sikre lønnsom drift. Vi har strammet inn kostnader og hatt fokus på kontantstrøm», skriver selskapet i noter.

Lønnsfest og feriepenger

Men det er ikke bare lønnsomhet det ryddes i. Lønnskostnadene har økt med over 16 millioner til 222,9 millioner kroner. Og av den kortsiktige gjelden på over 101 millioner, er nesten 20 millioner knyttet til skyldig lønn og nesten 20 millioner til feriepenger.

Antall årsverk? 365. En for hver dag.

Klipper fortsatt med gjeld

Selv om bunnlinjen er snudd til pluss, er balansen fortsatt tung på gjeldssiden. Totalt står gjelden i 2024 på 135 millioner kroner. Mye av dette er konserngjeld, til blant annet eierselskapet Goldilocks Bidco, og kortsiktig gjeld relatert til ansatte.

Selskapet har kun 13,8 millioner i egenkapital, og egenkapitalandelen er fortsatt svak – rett under 10 prosent.

Men kontantbeholdningen er i god form: Over 40 millioner kroner i banken, opp fra 33 millioner i fjor.

Fullt eierskap i Norden

Cutters AS eier fortsatt 100 prosent av sine datterselskaper i Sverige, Finland og Danmark, med en samlet bokført verdi på over 62 millioner kroner.

Men ingen regnskapstall for de utenlandske enhetene er tilgjengelig. Selskapet skriver at årsregnskap for disse ikke var levert ved Cutters’ avleggelse av årsoppgjør.