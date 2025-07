Det svenske private equity-selskapet EQT og fondet EQT X har inngått en avtale om å overta Adevintas spanske virksomhet, opplyses det i en melding.

Adevintas spanske virksomhet består av rubrikkannonseplattformer som Coches.net, InfoJobs, Milanuncios, Fotocasa og Habitaclia.

Kjøpesummen oppgis ikke, men Reuters har tidligere rapportert at Spania-virksomheten kan bli verdsatt til mer enn 2 milliarder euro ved et salg.

Det tilsvarer i dag 23,7 milliarder kroner.

– Glade for at EQT kjøper

EQT vil støtte den spanske Adevinta-virksomheten i prosessen med å etablere et eget uavhengig selskap, opplyses det.

– Vi er glade for at EQT har kjøpt opp virksomheten vår i Spania, sier Jacob Aqraou, arbeidende styreleder i Adevinta.

Han er trygg på at EQTs erfaring med skalering av virksomheter og innovasjon vil hjelpe de spanske rubrikkplattformene videre.

Overtagelsen ventes å bli sluttført i løpet av første kvartal 2026 og å gi EQT X en eierandel på mellom 60 og 65 prosent.

Nytt utbytte til Vend?

Adevinta ble for et drøyt år siden kjøpt opp av et konsortium ledet av Blackstone og Permira, der transaksjonsverdien var 141 milliarder kroner. Selger var Schibsted-konsernet, som senere har endret navn til Vend Marketplaces.

Fortsatt eier Vend rundt 14 prosent av aksjene i Adevinta.

I mai meldte Reuters at Adevintas nye eiere hadde engasjert rådgivere for et mulig salg av den spanske virksomheten, med henvisning til ikke-navngitte kilder.

ABG Sundal Collier-analytiker Petter Nystrøm vurderte da at den potensielle salgssummen på mer enn 2 milliarder euro kan gi Vend ytterligere 13 kroner pr. aksje i utbytte.

Spania-virksomheten omfatter den ledende bilannonseplattformen Coches.net, jobbannonsetjenesten InfoJobs, eiendomsannonsetjenestene Fotocasa og Habitaclia samt plattformen Milanuncios, der brukere kan kjøpe og selge varer og tjenester.