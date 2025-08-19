SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

Multiconsult hadde driftsinntekter på 1.415,9 millioner kroner i andre kvartal, ned 0,6 prosent fra i fjor.

Selskapet fikk et resultat før renter, skatt og avskrivninger (ebita) på 67,4 millioner, ned fra 185,7 millioner.

Nedgangen forklares med færre arbeidsdager.

«Det var høy aktivitet i de fleste segmenter. Resultatet ble positivt påvirket av høyere timepriser, men negativt påvirket av lavere kapasitetsutnyttelse som følge av færre arbeidsdager,» skriver selskapet.

MULTICONSULT (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 1.415,9 1.424,9 EBITA 67,4 185,7 Resultat før skatt 50,7 185,8 Resultat etter skatt 40,3 147,9

Høy lønnsvekst

Driftsresultatet (EBIT) var hele 31,9 prosent under forventningene; 66,3 millioner mot ventet 97,4 millioner.

EBIT pr. ansatt falt 2.000 kroner og skyldes høyere lønnsvekst. Ved utgangen av kvartalet var antall ansatte 3.971.

Ordreinngangen var på 1.539 millioner kroner, mens ordrereserven var på 4.575 millioner kroner. Begge noe fallende fra i fjor.

ABG venter at EBITA-estimatene skal ned 5–6 prosent, samt aksjekursen. «Early signs of margin pressure,» skriver meglerhuset.

«De generelle markedsutsiktene er fortsatt stabile, støttet av fortsatte investeringer i viktige offentlige sektorer, spesielt forsvar og infrastruktur, ettersom den geopolitiske usikkerheten har økt. Bygg- og eiendomsmarkedet fortsetter å møte lave investeringsnivåer og begrensede offentlige budsjetter. Energieffektivitetsprosjekter og sykehusutvikling har imidlertid vist positive tegn,» skriver Multiconsult.