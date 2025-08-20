Millionregn over ingeniører
35 ansatte får 14 millioner eller mer når Norconsult kjøper opp Aas-Jakobsen Gruppen. – Alle med store poster har jobbet her i mange år, sier Trond Hagen.
Norconsult dro i andre kvartal inn inntekter etter eksterne prosjektkostnader på 2.468 millioner kroner, opp fra 2.399 millioner kroner i samme periode i fjor og over Bloomberg-konsensus på 2.415 millioner kroner.
Driftsresultatet før nedskrivninger (EBITA), justert for engangseffekter, landet på 152 millioner kroner og falt dermed fra 263 millioner kroner i andre kvartal 2024.
Kvartalet da selskapet fullførte oppkjøpet av Aas-Jakobsen Group ble ifølge rapporten betydelig påvirket av en kalendereffekt i påsken som ga tre arbeidsdager mindre enn i andre kvartal i fjor, noe som senket inntekter og EBITA med 141 millioner kroner.
Markedet reagerer på rapporten med å sende aksjen opp 2 prosent i 11-tiden onsdag formiddag.
Marginen kraftig tilbake
Justert for kalendereffekter steg inntektene etter eksterne prosjektkostnader 9 prosent, hvorav 6 prosent var organisk vekst. EBITA-marginen, justert for både engangs- og kalendereffekter, kom inn på 6,2 prosent – mot 11,0 prosent i samme periode i fjor.
– Topplinjeveksten var solid og inntjeningen stabil i kvartalet, hovedsakelig drevet av en økning i antall ansatte og høyere faktureringssatser. Vi er fornøyde med den positive utviklingen i faktureringsgraden, særlig i Norge, sier konsernsjef Egil Hogna i en kommentar.
Antall heltidsansatte i kvartalet var 6.411, mot 6.136 i samme periode i fjor. Faktureringsgraden steg fra 74,6 til 74,7 prosent.
Netto kontantstrøm fra driften var 395 millioner kroner i andre kvartal 2024, opp fra 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Ordrereserven sto ved utgangen av kvartalet i 7,1 milliarder kroner, litt opp fra de 7,0 milliardene den sto tre måneder før.
Samme sangen om igjen
Om utsiktene gjentar styret i stor grad budskapet fra foregående kvartaler om at markedet holder seg stabilt, med forbehold om en usikker internasjonal politisk situasjon.
«Det er tegn til optimisme i det private markedet for Buildings & Architecture, men det vil trolig ta tid før dette slår ut i økt aktivitet. Etterspørselen innen infrastruktur ventes å være stabil fremover. Vi forventer fortsatt høy aktivitet i energisektoren, og en mer blandet utvikling i andre industrimarkeder», går det frem av rapporten.
«Mesteparten av etterspørselen etter våre tjenester kommer fra offentlig sektor, noe som gjør oss mindre sårbare for kortsiktige svingninger i den brede økonomien», heter det videre.
Norconsult
|(Mill. kr)
|2.kv. 2025
|2.kv. 2024
|Driftsinntekter (brutto)
|2.783
|2.710
|Driftsresultat (EBIT)
|136
|171
|Resultat før skatt
|145
|176
|Resultat etter skatt
|114
|138