Elmera Group leverte en justert omsetning 370 millioner kroner i andre kvartal 2025, en nedgang fra 389 millioner i samme kvartal i fjor.

Volumer solgt falt med 3 prosent på årsbasis, delvis drevet av temperaturer og redusert volum fra anbudskunder med lav margin i bedriftssegmentet, samt utfasing av eldre fastpriskontrakter i de nordiske segmentene, skriver selskapet i kvartalsrapporten fremlagt torsdag.

Elmera Group (Mill. kroner) 2.kv/25 2.kv/24 Justert omsetning 370 389 Justert driftsresultat 93 106 Driftsresultat 76 81



Fornøyd med utviklingen

Kundeveksten fra første kvartal tiltok i andre kvartal, med underliggende vekst i alle konsernets rapporteringssegmenter. Consumer-segmentet leverte den høyeste kvartalsvise organiske veksten siden andre 2022, mens Business-segmentet leverte det femte kvartalet på rad med organisk vekst, heter det.

– Både Consumer- og Business-segmentet rapporterer sterke finansielle resultater dette kvartalet, og jeg er særlig fornøyd med kundeutviklingen i alle merkevarer og segmenter, som er en av de viktigste nøklene til langsiktig lønnsomhet i vår bransje, sier administrerende direktør Rolf Barmen.

Konsernets ambisjoner for Nordic-segmentet er uendret.

– Nordic-segmentet var negativt påvirket av kreditt- og sikringstap i kvartalet, men vi opprettholder likevel våre ambisjoner for segmentet, sier Barmen.



I kvartalspresentasjonen fremgår det at selskapet har tatt et kreditt- og sikringstap på 25 millioner kroner i Nordic-segmentet i kvartalet som følge av konkurser og kontraktsoppsigelser i det svenske B2B-markedet.

2025-resultater under mål

Netto omsetningsvekst og justert driftsresultat vil trolig komme inn under målet i 2025, som følge av reduserte volumer forklart av de høye temperaturene i første halvår av 2025, samt økt kredittrisiko i Sverige.

De finansielle målene var opprinnelig en netto omsetningsvekst i alle segmenter og et justert driftsresultat på 550 til 600 millioner kroner.