Flere gjennomførte treningsøkter og en stadig økende interesse for gruppetrening bidro til et sterkt andre kvartal for Sats. Medlemsbasen vokste med 19.000 mot fjoråret, til 739.000 medlemmer, ifølge selskapets kvartalsrapport torsdag.

«Besøkstallene økte kraftig, særlig drevet av gruppetrening som alene steg med 9 prosent. Totalt ble det gjennomført hele 11.6 millioner treningsøkter i kvartalet (+4 prosent), med særlig høy aktivitetsøkning blant unge og seniorer», heter det i rapporten.



–Aldri før har medlemmene våre trent så mye, og dette er en tydelig bekreftelse på at vi leverer et bredt tilbud av produkter som folk vil ha. Økt aktivitet er bra for medlemmene, for SATS og for folkehelsen, sier konsernsjef Sondre Gravir i SATS.

Første utbytte som børsnotert selskap

Styret i Sats har besluttet å utbetale et utbytte 127 millioner kroner, tilsvarende 0,63 kroner pr. aksje. Utbetalingen vil skje 4. september.

«Sats prioriterer å opprettholde en robust balanse for å sikre finansielle stabilitet og fleksibilitet. Overskuddskapital, samtidig som man vurderer langsiktig finansiell robusthet, vekstmuligheter og strategiske alternativer, med sikte på å utbetale minst 50 prosent av det årlige nettoresultatet som en kombinasjon av tilbakekjøp av aksjer og halvårlige utbytter», skriver selskapet.

Analytiker venter kurshopp

Håkon Nelson i Kepler Cheuvreux venter at Sats-aksjen vil stige to til fem prosent i dag.

– Nettoresultatet var åtte prosent over vårt estimat og fem prosent over konsensus. Avviket skyldes hovedsakelig lavere finansposter og noe lavere skattesats enn ventet. Sats har en lønnsom vekstmodell med lav churn, drevet av sterk posisjon innen gruppetrening, og går inn i en fase med kapitaltilbakeføring fra 2025. Vi ser fremdeles oppside med kursmål 42 kroner pr. aksje, sier Nelsen til Finansavisen etter tallslippet.

Sats (Mill. kroner) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 1.393 1.266 Ebitda 580 521,0 Driftsresultat 274 216



Særlig fokus på gruppetrening og nye konsepter

SATS har de siste årene investert målrettet i å styrke medlemstilbudet, med særlig fokus på gruppetrening og nye konsepter innenfor aktuelle treningstrender som Hyrox og Pilates Reformer.

– Satsingen på nye konsepter og et bredt utvalg av treningsopplevelser av høy kvalitet gir resultater i form av lojalitet, aktivitet og økonomisk leveranse. Vi holder fast ved vår visjon om å gjøre folk sunnere og gladere, og ser frem til å fortsette veksten i andre halvår 2025, sier Gravir.

— Fremover fokuserer vi fortsatt på vår kjernestrategi – og reisen mot vår mellomlange ambisjon om 1,1 milliarder kroner i ebitda, fortsetter Gravir.