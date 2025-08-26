25 land har sluttet å sende pakker til USA

Bakgrunnen er at president Donald Trumps administrasjon har fjernet en ordning som gjorde at sendinger med en verdi under 800 dollar slapp toll.

Landene som nå har stanset forsendelser av pakker, er bekymret for usikkerheten som følge av regelendringen, ifølge Verdenspostforeningen (UPU).

FN-organisasjonen navngir ikke landene. Men det er allerede kjent at blant andre Australia, Sveits og Norge har stanset forsendelser av mange typer pakker til USA.

I Norge varslet Posten i forrige uke at det nå ikke lenger er mulig å sende pakker med en verdi mindre enn 8.000 kroner til USA.

– Situasjonen skaper usikkerhet rundt transportmuligheter, returprosesser og ansvarsforhold slik at suspendering fremstår som eneste mulighet, het det i uttalelsen fra Posten Bring.

Interesseorganisasjonen SMB mener norske små og mellomstore bedrifter vil bli rammet hardt av pakkestansen.