GRÜNDERNES GRÜNDER: Julius Espedal i Asker bruker sine fabrikker i Kina som boltreplass for å gjøre om ideen til en fysisk virkelighet. Foto: Iván Kverme

Norsk oppfinnelse tar plass i Teslaer verden rundt

Hva er likheten mellom bagasjelapper på Flytoget, knapper til Tesla og usynlige gjerder for husdyr? Julius Espedal i Asker, som har Kina som sin lekeplass.

Publisert 13. sep.
Hilde Oreld
