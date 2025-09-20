Vant storkontrakt: Gir omsetningsvekst på 130 prosent

Hansa Borg Solera-datterselskapet Best Cellars har fått nye merker inn i sin vinportefølje, og kan plusse 150 millioner på omsetningen.

Category iconTjenester
Tom Dyrberg
Publisert 20. sep. | Oppdatert 20. sep.
Article lead
+ mer
lead
FÅR INN 830.000 LITER I PORTEFØLJEN: – Avtalen representerer den største overgangen innen vin i det norske markedet de siste fem årene, sier importdirektør Anders Aanestad (t.h.) i Solera. Her sammen med (f.v.) produktsjef Tore Sandsmark i Best Cellars, adm. direktør Tom Dyrberg i Best Cellars og regionsdirektør Erik Coebergh i Vinarchy. Foto: Eivind Yggeseth
FÅR INN 830.000 LITER I PORTEFØLJEN: – Avtalen representerer den største overgangen innen vin i det norske markedet de siste fem årene, sier importdirektør Anders Aanestad (t.h.) i Solera. Her sammen med (f.v.) produktsjef Tore Sandsmark i Best Cellars, adm. direktør Tom Dyrberg i Best Cellars og regionsdirektør Erik Coebergh i Vinarchy. Foto: Eivind Yggeseth
Lena S. Falck
Journalist
Tips meg
Del