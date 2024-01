Airbus slo målene

Airbus leverte mellom 730 og 740 fly i 2023, ifølge kilder til Reuters. Selskapet skal dermed ha overgått målet om å levere 720 fly i fjor. Samtidig skal selskapet ha satt bransjerekorder for ordrer til neste år, ifølge flere kilder.

Airbus avsto å kommentere før data for året publiseres den 11. januar.

Tallet antyder at Airbus leverte over 50 fly på litt over 10 dager, etter at Reuters rapporterte den 19. desember at selskapet hadde levert 680 fly samme år.

Det er andre gang siden pandemien at verdens største flyprodusent prøvde å nå målet om leveranse av 720 fly i året, etter at problemer i forsyningskjeden ødela forsøket for 2022.

Etter en svak start på året, har flere analytikere gitt uttrykk for økende tillit til at Airbus vil oppfylle sine leveransemål i 2023. Analytikere fra Jefferies anslo i en melding tirsdag at Airbus leverte 109 fly i desember, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme måned året før. Dette antyder en total på 732 fly levert i løpet av 2023.