Tesla må «tilbakekalle» nærmest alle bilene de har solgt i Kina på grunn av problemer med førerassistansesystemet, skriver Bloomberg. Kinesiske tilsynsmyndigheter har uttalt at autopilot-funksjonen kan misbrukes, slik at risikoen for kollisjoner øker.

Planen til selskapet er nå å gjennomføre en programvareoppdatering på alle kjøretøy produsert mellom august 2014 og desember 2023. Bloomberg har forsøkt å komme i kontakt med en representant for selskapet i Shanghai, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.

Til tross for at det ikke er tale om en fysisk tilbakekallelse av bilene, klassifiseres hendelsen som en «tilbakekallelse» av kinesiske myndigheter.

I desember måtte Tesla tilbakekalle 2 millioner biler på det amerikanske markedet, etter liknende pålegg fra regulatoriske myndigheter som fant et problem med overvåkingssystemer for selvkjøring.

Aksjen falt 1,1 prosent i førhandelen, og er nå svakt ned 0,1 prosent på New York-børsen.