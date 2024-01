Nytt flyselskap oppdager problemer med Boeing-fly

Inspeksjonene startet etter at en del av skroget falt av en Alaska Airlines 737 Max 9 på fredag. United Airlines sa at «installasjonsproblemer» knyttet til dørplugger ville bli «utbedret» før flytypen skulle returnere til tjeneste, ifølge BBC.

I en uttalelse sa United:

– Siden vi startet inspeksjoner lørdag, har vi funnet tilfeller som ser ut til å relatere seg til installasjonsproblemer i dørpluggen - for eksempel bolter som trengte ekstra stramming.

United-aksjen falt 0,37 prosent etter at markedet stengte.

Flyprodusenten Boeing falt mandag over 8 prosent etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et gapende hull i skroget etter 20 minutters flygning. Flyet returnerte til flyplassen uten skader blant passasjerene eller besetningen, men ulykken må så klart undersøkes, og flyene får ikke ta av før årsaken er konkludert. Aksjene til Spirit AeroSystems, som laget og installerte døren, falt også mer enn 10 prosent.