Amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) har informert Boeing torsdag om at de er under granskning. FAA undersøker om selskapet «mislyktes å sikre at ferdigstilte produkter var i tråd med dets lovgitte design og i sikker tilstand, i tråd ned FAA reguleringer», skriver CNBC.

Granskningen skjer én uke etter at et panel blåste ut av et to måneder gammelt Boeing 737 Max 9-fly under en flyvning av Alaska Airlines, fra Portland i USA med retning Ontario, Canada. Det utblåste panelet etterlot seg et hull, som resulterte i at flyet måtte returnere til flyplassen i Portland. Ingen passasjerer, ei besetningsmedlemmer kom til skade.

I HARDT VÆR: USAs luftfartsmyndighet gransker Boeing etter at et Boeing 737 Max 9- fly på vei mistet en del av skroget i luften. Foto: Reuters

Senere har det samme flyselskapet og United Airlines funnet løse bolter i skroget på andre fly av samme type.

På X skriver FAA at «denne hendelsen burde aldri ha skjedd og kan ikke skje igjen».

Siden hendelsen har aksjekursen til Boeing falt mer enn 9 prosent. Torsdag handles aksjen på New York-børsen ned 1,5 prosent til 224,5 dollar.