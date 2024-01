Tysk domstol: VWs programvareoppdatering skulle ikke ha vært godkjent

I 2015 ble det avdekket at Volkswagen hadde installert ulovlig programvare i millioner av dieselbiler. Dette for å få motorene til å framstå som mer miljøvennlige enn de var.

Den tyske bilprodusenten måtte betale flere hundre milliarder kroner i bøter og erstatning som følge av skandalen, og de måtte også tilbakekalle og utbedre biler som var solgt. Utbedringen besto blant annet i å installere ny programvare som skulle gi et mer korrekt bilde av utslippene.

Den tyske miljøorganisasjonen DUH lot seg ikke imponere og gikk til sak mot tyske transportmyndigheter (KBA) som hadde godkjent tiltaket.

Onsdag ga en domstol i Schleswig-Holstein DUH medhold og slår i en kjennelse fast at programvareoppdateringen på 62 ulike motormodeller i bilmerkene VW, Seat og Audi aldri skulle ha vært godkjent.

KBA må nå sette i verk «nødvendige tiltak» for å rette opp i dette, slår domstolen fast. Volkswagen opplyser at de sammen med KBA vil anke kjennelsen og fastholder at det ikke er noen fare for at selskapets biler på nytt vil bli tilbakekalt.

