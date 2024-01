– Boeing må sette til side sine økonomiske mål og i stedet for fokusere på sikkerhet, sier sjefen for verdens største flyleasingselskap AerCap til Financial Times.

AerCap er en stor kunde av den amerikanske flyprodusenten, og konsernsjef Aengus Kelly mener at Boeing ikke kan tillate seg flere feiltrinn i 737 Max-flyfamilien. Kelly mener heller at flyprodusenten må droppe økonomiske mål for å fokusere utelukkende på kvalitet og sikkerhet.

LEASINGSJEF: Konsernsjef Aengus Kelly i AerCap har ansvaret for over 1.700 fly. Foto: Bloomberg

– Gitt det som har skjedd med de to dødelige krasjene og denne hendelsen, må de økonomiske målene vike for Boeing og leverandørkjeden, sier Kelly.



– Boeing må nå fokusere 100 prosent på kvalitets- og sikkerhetsmål. Økonomiske mål er helt sekundære for selskapets fremtid på dette tidspunktet, legger han til.

Nedgradert

Kommentarene til Kelly kommer etter at Boeings 737-Max-fly har vært involvert i flere hendelser, senest med Alaska Airlines i starten av januar hvor et fly mistet en del av skroget i luften.

Dette har gjort at det amerikanske luftfartsmyndighet har satt samtlige 171 Max 9-fly på bakken mens undersøkelser fortsetter. Hendelsen har også ført til at flere har stilt spørsmål rundt Boeings kvalitetskontroller.

Ulykken førte også til at Wells Fargo tidligere denne uken nedgraderte selskapet i frykt om at den siste hendelsen kan ha vært «den siste dråpen» for flyprodusenten.

Boeings 737 Max-fly var også involvert i to ulykker i 2018 og 2019 i Etiopia og Indonesia, hvor 346 mennesker mistet livet.

Vanskelig å akseptere flere feil

AerCap-sjefen presiserer at han mener Boeing er et fantastisk selskap med fantastiske mennesker, og det er for tidlig å spekulere i hva som gikk galt. Han legger også til at han liker Max-flyet og sier at AerCap vil fortsette å kjøpe det, skriver FT.

– Det produktet er ryggraden i Boeing, så alt må gjøres på kort og mellomlang sikt for å sikre produktets kvalitet, sier Kelly.

– De har ikke råd til flere feiltrinn. Hvis det oppstår et annet problem med produktlinjen, vil det være vanskelig å selge, og for kundene å akseptere flere fly, legger han til.



Boeing har avstått fra å kommentere saken.

AerCap eier 53 Max-fly, inkludert noen få Max 9-er, som alle er leid ut til flyselskaper. Selskapet har i tillegg bestilt ytterligere 124 Max-fly. Til sammen har AerCap over 1.700 fly og rundt 325 helikoptre.

Boeing-aksjen steg 1,27 prosent på børsen i går, men er ned hele 22,10 prosent hittil i år.