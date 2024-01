Stellantis-sjef Carlos Tavares advarer om at bilprodusenter som senker prisene på elbiler for raskt, risikerer å bli utsatt et blodbad, skriver Financial Times.

– Hvis du kutter priser uten å ta hensyn til virkeligheten av kostnadene, blir det en konkurranse mot bunnen, og det vil ende med et blodbad, sier Tavares.



– Det er akkurat det jeg prøver å unngå, legger han til.

Stellantis er en av de største elbilprodusentene i Europa gjennom sine undermerker Peugeot, Fiat, Opel og Citroën, og skal starte en «elbiloffensiv» i USA fra i år.

Ford kutter i produksjonen

Kommentarene til Tavares kommer bare noen timer etter at Ford kunngjorde at ville kutte i produksjonen av den elektriske F-150 Lightning pickupen på grunn av svakere salg. Den amerikanske bilkjempen ønsker å tilpasse produksjonen etter kundenes etterspørsel, med forventning om fortsatt vekst i det globale salget av elbiler, selv om det er mindre enn antatt.

Ifølge Stellantis-sjef Tavares skyldes den globale avtagende etterspørselen etter elbiler høye priser, men han advarer likevel elbilprodusenter å kutte prisene på kjøretøy som de allerede tjener lite på.

Det røde havet

Tavares pekte spesielt på Tesla, som har kuttet prisene flere ganger det siste året for å stimulere etterspørselen, noe som har gått utover fortjenesten, skriver FT.

– Jeg kjenner til et selskap som har brutalt kuttet priser, og lønnsomheten deres har brutalt kollapset, sier han og legger til:



– Når du gjør det, hopper du inn i det røde havet (red ocean, journ. anm.), og når du gjør det, blir ting veldig vanskelige i fremtiden.

Stellantis-sjefen mener at selskaper som konsekvent taper penger bli potensielle mål for konsolidering, og han utelukket ikke at de selv kommer til å gjennomføre ytterligere oppkjøp til gruppen. Stellantis ble selv etablert gjennom en sammenslåing av PSA og Fiat Chrysler.