Oslos bilfiendtlige politikk svekker beredskapen og øker sårbarheten

Debattinnlegg: Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

De siste årene har hovedstaden innført stadig mer inngripende tiltak for å minimere bilismen. Onsdagens snøkaos understreker bilens viktighet for beredskap og mobilitet, og at Oslos bilfiendtlige, politiske eksperiment er et nasjonalt anliggende.

Børre Skiaker. Foto: KNA

Det ble til dels kaotiske tilstander i Oslo da det onsdag formiddag lavet ned store snømengder. Busser, trikker og tog sto lenge stille, og folk kom seg ikke av flekken. I vinter har byen hatt det største snøfallet på 13–14 år, og fagfolkene sier vi må innstille oss på mer vær i årene fremover.

Siden Oslo sist opplevde slike nedbørsmengder vinterstid, har hovedstaden gjennomført svært inngripende tiltak for bilistene. Stenging av gater for biltrafikk, stadig økende bompenger, færre og dyrere parkeringsplasser og andre trafikkreduserende tiltak har avstedkommet stor debatt langt utenfor byens grenser.

Grunnen til at Oslos lokale bilpolitikk skaper nasjonal oppmerksomhet, er blant annet på grunn av byens viktige hovedstadsfunksjoner. Sykehus, politi, domstoler, kulturtilbud og andre sentrale funksjoner som landets innbyggere skal ha tilgang til, huses i stor grad i Oslo. Da er det avgjørende at byen tilgjengeliggjøres for folk fra hele landet – også når det er ruskevær.

Medienes brede dekning av trafikanter som var frustrerte over kollektivtrafikkens bråstopp dokumenterte flere ting. Manglende vinterberedskap er det mest nærliggende, noe KNA tidligere i vinter har kritisert. Det påhviler også Oslo kommune et særlig ansvar å sørge for at beboere og tilreisende på en trygg og god måte kan komme seg inn og ut av byen.

KNA setter spørsmålstegn ved regjeringens rolle når det gjøres så inngripende tiltak i landets hovedstad. Det forrige byrådet hadde også sentrale stemmer som ønsket å stenge deler av byen for fossilbiler. Dette er ikke tillatt under gjeldende lovverk, men samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (Ap) åpnet i 2022 for å endre dette regelverket for å legge til rette for enda strengere tiltak overfor byens fossilbilister. Tidligere regjering, ved daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), åpneti sin tid for det samme.

Oslos bilpolitikk har over tid svekket tilgjengeligheten, fleksibiliteten og mobiliteten til mange beboere og besøkende. Svak vinterberedskap kombinert med bilfiendtlig politikk og upålitelig kollektivtrafikk utgjør en fare for den totale beredskapen. KNA ønsker i fremtiden et større engasjement fra regjeringshold for å sørge for god mobilitet i landets storbyer, hvor bilen er et reelt alternativ. I lys av det sårbare kollektivsystemet, kan ikke utilgjengeliggjøring av landets hovedstad for bilister bare være et anliggende for bystyret i Oslo.

Børre Skiaker

Generalsekretær i KNA