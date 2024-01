Bensinstasjonskjedene YX og Best ønsker sammenslåing

Daglig leder Tom E. Borgersen i Best og innovasjonssjef Thor Kristian Korsvold i Uno-X Mobility har bekreftet overfor E24 at Uno-X, YX, og Best skal slå seg sammen. Uno-X Mobility er et datterselskap av Reitan-eide Uno-X Mobility.

Sammenslåing ble bekreftet av begge parter rett før nyttår. YX har 180 forhandlereide stasjoner i Norge, mens Best-kjeden har omtrent130 stasjoner fordelt over landet.

Saken er nå under behandling hos Konkurransetilsynet. Det planlagte nye selskapet vil hovedsakelig være eid av uavhengige forhandlere.

– Uno-X har som misjon å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet. Uno-X har besluttet å samle sin virksomhet under én merkevare og forsterke satsningen på lynlading og svanemerket bilvask, sier Korsvold videre til E24.

Borgersen i Best uttaler at det for øyeblikket er begrenset med kommentarer, og ytterligere spørsmål vil bli besvart når Konkurransetilsynets avgjørelse er klar.