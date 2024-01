Dårligere enn ventet fra Tesla

Musk er under mer press enn noen gang for å innfri sitt langsiktige løfte om en programvareoppdatering som kan forvandle eksisterende Teslaer til selvkjørende robot-taxier uten maskinvareendringer, ifølge CNBC.

Musk vil ha mer makt

Før kvartalstallene ble sluppet sendte Tesla-aksjonærene inn spørsmål til ledelsen for å bli besvart via plattformen Say Technologies.

De har blant annet etterspurt når Tesla planlegger å debutere sitt «neste generasjons» kjøretøy, et rimeligere elektrisk kjøretøy omtalt av fans som Model 2. Investorer vil også vite antall bestillinger Tesla har mottatt for sin nylig utgitte Cybertruck, samt når selskapet planlegger å øke produksjonen av sine 4680 battericeller og elektriske semi-lastebil ved Nevada Gigafactory.

Aksjonærer uttrykte bekymring for Musks nylige krav om å kontrollere mer av selskapet.

«Jeg er ubekvem med å la Tesla vokse til å bli en leder innenfor kunstig intelligens (AI) og robotikk uten å ha rundt 25 prosent andel av stemmene. Tilstrekkelig for å være innflytelsesrik, men ikke så mye at jeg ikke kan bli nedstemt», skrev Musk i et innlegg mandag 15. januar på X.

«Hvis dette ikke skjer, vil jeg foretrekke å bygge produkter utenfor Tesla», fortsatte milliardæren og viste til at han anser Tesla som «ett dusin» oppstartsselskaper og ikke bare ett.

Ifølge CNBC etterspurte også investorer på Say-plattformen om d burde være bekymret for at Elon har uttalt at han er ukomfortabel med å utvide AI og robotikk i Tesla hvis han ikke har 25 prosent av stemmene.

Selv investoren Ross Gerber, som har vært en Musk-fan og Tesla-optimist i mange år, reagerte på forslaget. Gerber sa på CNBCs «Last Call» med Brian Sullivan, at Musk la press på Tesla-aksjonærer, og at uttalte videre at ideen om at han ikke kontrollerer Tesla er absurd. Han la også til at alle i styret er en venn eller familiemedlem av ham.

Satser videre på AI

Musk bygger allerede kunstig intelligensprodukter utenfor Tesla, inkludert hos X.AI, et oppstartsselskap han inkorporerte i Nevada i mars 2023.

Da Tesla la frem tall for andre kvartal i juli 2023 fortalte Musk at de hadde noen av verdens beste AI-ingeniører og forskere som var villige til å bli med i deres oppstartsselskap, men at ikke var villige til å bli med i et stort, relativt etablert konsern som Tesla.

Tesla har i tillegg ifølge CNBC annonsert planer om å bygge sine egne datasentre, Dojo-superdatamaskiner og en menneskelignende robot, med navn Optimus.