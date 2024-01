Europa satser på jernbane – Norge er ikke påkoblet

Debattinnlegg: Øyvind Larsen, pensjonert transportfaglærer

I 2029 åpner Femern Bælt-tunnelen mellom Tyskland og Danmark. Når toget da bruker kun 2,5 timer mellom Hamburg og København, vil det skape ringvirkninger for hele transportkorridoren opp mot Norge – vel å merke om Norge er koblet tilstrekkelig på. Intet tyder foreløpig på at det vil skje. Norske politikere har små eller ingen planer om å satse stort på jernbane, hverken i Norge eller fra/til Norge.

Øyvind Larsen. Foto: Privat

Med dagens fokus på stopp og reduksjon i utslipp fra fossil forbrenning, er jernbane den eneste løsningen som kan overta både persontransport og godstransport i kategorien «kollektiv» for persontransport eller større laster gods med fly, busser og lastebiler. Dette gjelder selvsagt også i langstrakte Norge.

Femern Bælt-tunnelen mellom Tyskland og Danmark vil skape en helt ny dynamikk og gjøre København til et nav, ikke bare i Norden, men i hele Nord-Europa. Det vil bli kortere å reise fra Malmö til Hamburg i tid enn å reise til Stockholm, for ikke å snakke om til Oslo. I tillegg vil kapasiteten for gods på tog øke betydelig. Dette vil legge til rette for økt samarbeid og økonomisk utvikling mellom Øresunds-regionen og Nord-Tyskland.

18 KILOMETER LANG: Femern Bælt-tunnelen får både motorvei og dobbeltspor for jernbane. Prisen vil havne på over 70 milliarder kroner. Foto: Femern

Samtidig ser vi i Norge at utbygging av vår viktigste jernbanetrasé mot Europa, Østfoldbanen, stadig forsinkes. Dette vil på sikt få enda større miljømessige og økonomiske konsekvenser for Norge etter hvert som tog blir en stadig viktigere del av både EUs og enkelte norske partiers «grønne giv».

Norge må være med når våre viktigste samarbeidsland, Sverige, Danmark og Tyskland, blir stadig tettere knyttet sammen. I dag har vi altså ikke engang nattog til København. Sverige og Tyskland er våre viktigste eksportforbindelser. Forbindelsen ned mot kontinentet er derfor ikke bare viktig for Østlandet, men for hele Norges eksport. Dette gjelder innlysende også fremtidig eksport fra Nord-Norge av videreforedlede fiskeprodukter.

Derfor må den norske regjeringen, enten den blir rød eller blå, snarest sette i gang en bred utredning om hvilke konsekvenser åpningen av Femern Bælt-tunnelen kan få for Norge.

Bedre forbindelser i Europa gir muligheter for Norge, men det kan også bli en utfordring for oss dersom vi ikke er tett nok påkoblet fremtidens transportmønstre. Dette gjelder både for personer og gods. På samme tid må det settes i gang kortsiktige forbedringer i samarbeid med Sverige på strekningene Oslo–Göteborg og Oslo–Stockholm.

Vi må se på hvilke flaskehalser som raskt kan utbedres mens vi venter på full utbygging av dobbeltspor. Hvis våre folkevalgte ikke innser dette, risikerer vi at Norge står igjen på perrongen mens våre naboland og viktigste europeiske handelspartnere blir stadig mer knyttet sammen med et effektivt, miljøvennlig og moderne transportilbud.

