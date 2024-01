Ryanair leverte tall for tredje kvartal mandag morgen.

Europas største flyselskap etter passasjertall har nylig kunngjort en justering av sine resultatprognoser for regnskapsåret som avsluttes i mars 2024. Dette kommer som følge av utfordringer i tredje kvartal, inkludert lavere belastningsfaktorer og forsinkelser i Boeing-leveranser.

Taper på driften

Flyselskapet endte med en omsetning på 2,7 milliarder euro i tredje kvartal, en oppgang på 17 prosent. Kostnadene økte også betraktelig som følge av blant annet høyere drivstoffpriser. Dermed endte driftsresultatet på minus 18,9 millioner euro i kvartalet.

Så langt i regnskapsåret strekker inntektene seg til 11,3 milliarder euro, sammenlignet med 8,9 milliarder samme periode året før. Driftsresultatet steg til 2,4 milliarder euro og resultatet etter skatt kom inn på 2,2 milliarder.

Trøbbel hos reisebyråene

Selskapet, som har vært en pioner innen lavkostsegmentet, forventer nå et resultat etter skatt i området mellom 1,85 milliarder og 1,95 milliarder euro for regnskapsåret. Dette er en justering ned fra den tidligere prognosen på mellom 1,85 milliarder og 2,05 milliarder euro.

En av hovedårsakene til nedjusteringen er lavere belastningsfaktorer i tredje kvartal, delvis på grunn av redusert tilgjengelighet via nettbaserte reisebyråer. For å fylle setene har Ryanair senket prisene, noe som har påvirket marginene. Til tross for at trafikken økte med 7 prosent til 41,4 millioner passasjerer, var inntektene pr. sete lavere enn forventet.