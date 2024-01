Elbilgigant: Varsler kraftig forbedring

Den kinesiske elbilprodusenten BYD estimerer nå at nettoresultatet for 2023 vil bli på mellom 29 og 31 milliarder yuan. Det tilsvarer mellom 42,3 og 45,2 milliarder kroner.

Ender fjorårsresultatet der, vil det utgjøre en vekst på mellom 74,5 og 86,5 prosent fra året før.

Analytikere har imidlertid ventet enda mer. Ifølge Bloomberg ligger konsensus på 31,5 milliarder yuan.

Til sammenligning rapporterte Tesla nylig om et nettoresultat på 15,0 milliarder dollar i fjor, som tilsvarer 157 milliarder kroner med dagens vekslingskurs – og en vekst på drøyt 19 prosent fra 2022.

– Stadig hardere konkurranse

I en melding mandag forklarer BYD fremgangen med fortsatt rask vekst i markedet for elektriske biler, og at selskapets bilsalg steg til ny rekord. Skalafordeler og sterk kostnadskontroll nevnes også.

«Til tross for den stadig hardere konkurransen i bransjen, oppnådde selskapet betydelig forbedring i lønnsomhet og demonstrerte sterk motstandskraft,» heter det i BYD-meldingen.

I fjerde kvartal 2023 solgte BYD 526.409 helelektriske biler, og passerte dermed Tesla for første gang. Tesla leverte 484.507 biler i samme periode.

BYD presiserer at de nye resultattallene er foreløpige, og at detaljer rundt årsresultatene for 2023 vil bli presentert i årsrapporten for året.