Renault har vraket planene om å børsnotere elbil- og programvarevirksomheten Ampere, mindre enn fem måneder etter at konsernsjef Luca de Meo signaliserte en verdsettelse på opptil 10 milliarder euro.

Ifølge en pressemelding sendt ut mandag kveld begrunner selskapet beslutningen med markedsforhold og sterkere kontantstrømgenerering. Etterspørselen etter elbiler er på retur i Europa, samtidig som kineserne trapper opp sin tilstedeværelse.

– I dag tok vi en pragmatisk avgjørelse, sier de Meo i meldingen der det også kommer frem at Renault vil fortsette å finansiere utviklingen av Ampere til virksomheten når «break even» i 2025.

Nissan, Mitsubishi er med

Det var i november 2022 at Renault gikk ut med sine planer om en børsnotering i løpet av første halvår i 2024, men sent i fjor kom beskjeden om at prosessen kunne bli stanset hvis verdsettelsen var for lav. Nissan og Mitsubishi – Renaults langsiktige alliansepartnere – varslet i desember at de ville investere i Ampere, og denne interessen står ved lag selv om noteringen ikke blir noe av.

Den amerikanske brikkeprodusenten Qualcomm var også forventet å gå inn i Ampere, men det var ifølge Reuters avhengig av en børsnotering.

Målet med børsnoteringen var å hente ut verdier ved å synliggjøre Ampere og å skille virksomheten ut fra forbrenningsmotordivisjonen Horse, men selskapet uttaler nå at det har nok kontanter til å klare seg uten noteringen.

«Vår strategiske plan «Renaulution» er selvfinansiert, og resultatene som vil bli kunngjort for 2023 bekrefter konsernets evne til å generere bærekraftig kontantstrøm for å finansiere fremtiden (inklusive Ampere)», heter det videre i mandagens melding.

– Positivt for aksjonærene

Renault-aksjen spratt opp rundt 5 prosent i tidlig handel i Paris tirsdag, men har etterhvert roet seg og tidlig ettermiddag var oppgangen på rundt 2 prosent.

«Den avlyste Ampere-noteringen bør være positiv for dagens aksjonærer, da det minimerer umiddelbar utvanning og fjerner et lag av kompleksitet i investeringscaset. En organisk løsning unngår også å distrahere ledelsen på et kritisk tidspunkt for bransjen og styrker ledelsens troverdighet når det gjelder kapitalallokering», skriver Jefferies-analytikere ifølge Reuters i en oppdatering.

Det positive synet deles av analytikerne i Berenberg.

«Tilbakemeldingen fra aksjonærene rundt den potensielle noteringen var generelt negative», går det frem av deres oppdatering som i tillegg til utvanningen viser til usikkerhet rundt verdsettelse, verdiskapning og overføring av verdier mellom Ampere, virksomhetens hjørnesteinsinvestorer og Renault-konsernet.

«Rekordmarginer og en sterk kontantstrøm vil trolig bli kunngjort på resultatfremleggelsen 15. februar, og dette gjør kapitalen fra en potensiell Ampere-notering mindre nødvendig», heter det videre.