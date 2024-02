General Motors fikk et resultat etter skatt på 2,1 milliarder dollar, eller 1,59 dollar pr. aksje, i fjerde kvartal. Dette er opp fra 2,0 milliarder dollar, eller 1,39 dollar pr. aksje, i samme periode året før.

Justert for engangseffekter ble resultatet pr. aksje 1,24 dollar pr. aksje, mens inntektene falt fra 43,1 til 43,0 milliarder dollar.

FactSet-konsensus pekte mot 1,16 dollar pr. aksje i justert resultat av inntekter på 38,8 milliarder dollar.

Sterk guiding også

«Enigheten om at den amerikanske økonomien, arbeidsmarkedet og bilsalget vil holde seg robust er økende, og vi forventer et sunt bransjesalg på rundt 16 millioner enheter – med stigende elbilandel,» skriver konsernsjef Mary Barra i et brev til aksjonærene.

Ifølge Barra vil dekningsbidraget fra den amerikanske elbilvirksomheten bli positivt i andre halvår (inntektene vil overstige de variable driftskostnadene).

General Motors guider nå 8,50-9,50 dollar i resultat pr. aksje for hele 2024, godt over FactSet-konsensus på 7,75 dollar pr. aksje. Investeringene (capex) forventes til 10,5-11,5 milliarder dollar, inklusive investeringer i sine batterifabrikk-samarbeid.

På Wall Street står jubelen i taket, og investorene sender aksjen opp hele 7 prosent i tirsdagens førhandel.

Cruise-kontroll?

I tillegg til elbil-vekst vil Barra «maksimere mulighetene» som ligger i forbrenningsmotor-modellene 2024 Chevrolet Traverse og 2025 Chevrolet Equinox, samt relansere Cruise, virksomheten for selvkjørende biler.

General Motors annonserte i fjor høst full stopp for Cruise etter en hendelse i San Francisco 3. oktober, der en fotgjenger ble påkjørt og deretter dratt under bilen i 6-7 meter mens den kjørte inn til siden og parkerte i veikanten. Cruise mistet ifølge Marketwatch driftstillatelsen etter å ha utelatt detaljer til etterforskerne.

Cruise-sjef Kyle Vogt gikk av i november, før ni «viktige ledere» ble sagt opp måneden etter, samtidig som 24 prosent av de ansatte fikk sparken.