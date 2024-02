Kampen om elbilmarkedet i Kina vil bli trappet opp ytterligere de kommende to–tre årene, varsler kinesiske BYD, ifølge CNBC.

Yunfei Li, leder for branding og PR i BYD, sier at det er den harde konkurransen i Kina de seneste par årene som har gitt de lave bilprisene verden over, og at dette er «en uunngåelig prosess» som kan vare i to til tre år til.

– Til slutt vil flere merker som ikke er i stand til å konkurrere i markedet, bli eliminert, sier han, ifølge CNBC.

Like fullt er det et veldig stort potensial i elbilmarkedet, ifølge Yunfei Li. BYD-toppen mener at hverken BYD eller Tesla trenger å være større enn den andre, men at de to produsentene – og flere andre aktører – sammen kan tenke ut hvordan markedet for batterielektriske og hybriddrevne biler kan utvides.

Kraftig resultatvekst

Mandag børsmeldte BYD sine ferske estimater for de finansielle resultatene i 2023.

Det kinesiske selskapet anslår nå en overskuddsvekst på mellom 74 og 87 prosent, til 42–45 milliarder kroner.

Tesla har tidligere i januar rapportert om et nettoresultat som tilsvarer rundt 157 milliarder kroner, etter en vekst på 19 prosent fra 2022.

I fjerde kvartal i fjor solgte BYD 526.409 helelektriske biler, og passerte dermed Tesla for første gang. Tesla leverte 484.507 biler i samme periode.