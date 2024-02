Rekordhøyt elbilsalg i januar

Nybilsalget gikk ned i januar, men for første gang var hele 92 prosent av førstegangsregistrerte nye personbiler elektriske. Det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I januar 2023 var elbil andelen 66,5 prosent.

Ifølge byrået ble det i januar registrert 5 122 nye personbiler, noe som er langt under normalen.

– Registreringsantallet for nye personbiler i januar har normalt ligget på mer enn ni tusen biler. Så det er et svært lavt tall vi ser nå, og tyder på at bilbransjen har gått inn i 2024 uten store ordrereserver, i motsetning til foregående år. Året vi har lagt bak oss har tydelig vist at mange har en trangere økonomi på grunn av renteøkninger og prisstigninger, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Solberg Thorsen peker videre på økning i avgifter for å forklare nedgangen:

– Det merker både bilimportører og forhandlere, og ikke minst de som ønsker ny bil. Nå må bilselgerne kjempe hardt for å få i land kontraktene, sier han.

Tesla regjerer

Av nybilsalg i januar er det klart Tesla som kommer best ut: Tesla Model Y utgjorde 18,8 prosent av salget. Tesla Model 3 utgjorde på sin side 2,8 prosent av nybilsalget, hvilket vil si at selskapet sto for over 20 prosent av alle bilsalgene i perioden.

Etter Tesla var det ikke de dyre modellene som dominerte. Hyandai Kona og Nissan Leaf tok henholdsvis andre og tredje plass blant mest populære biler i januar.

– Nå velger de fleste nybilkjøpere modeller som ligger på et mer moderat prisnivå, slik de gjorde i fjor. Pris- og renteøkninger, som for mange hever terskelen for å kjøpe ny bil, er nok en del av forklaringen. Men de mange kampanjene fra bilforhandlere, med lavere priser og gunstige rente- og betalingsbetingelser, spesielt for mange elbiler, bidrar samtidig til at det nå er kjøpers marked, sier Solberg Thorsen.