Ruter må betale millioner i refusjon

– Vi har behandlet litt over 5.200 refusjonskrav hittil og innvilget refusjon for cirka 2,3 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til Dagbladet.

Speilblanke veier, snøkaos og kulde førte til kaos i kollektivtrafikken i Oslo i årets første måned med en rekke innstillinger og forsinkelser.

Særlig busstrafikken ble rammet, blant annet fordi Ruter nylig byttet ut nesten hele sin busspark med elbusser, som tåler kulden dårlig. Enkelte dager i januar var det over 20 minusgrader i hovedstaden.

Til tross for at reisegarantien vanligvis ikke gjelder vær, var den gyldig ved flere tilfeller i januar. Garantien innebærer at dersom Ruters avganger er mer enn 20 minutter forsinket, kan reisende benytte taxi og få refundert kostnader på inntil 750 kroner.

NTB