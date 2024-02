Lærer fant pluggen i hagen: Den 66 x 117 cm store dørpluggen ble funnet dagen etter ulykken. Her inspiseres den av eksperter fra NTSB (National Transportation Safety Board).

Lærer fant pluggen i hagen: Den 66 x 117 cm store dørpluggen ble funnet dagen etter ulykken. Her inspiseres den av eksperter fra NTSB (National Transportation Safety Board). Foto: AFP/NTB

Boeing-saken: Var det mennesket eller metallet som sviktet?