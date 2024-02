Flyselskapet SAS er i sluttfasen av konkursprosessen Chapter 11. Eierne av hybridobligasjoner er ventet å få tilbake mellom 6,9 og 9,4 prosent av opprinnelig krav med mulighet for ytterligere betaling på inntil 15,6 prosent – totalt mellom 20 og 25 prosent, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Samlet opplyser selskapet at det vil bli utdelt 325 millioner dollar til usikrede kreditorer. Videre skriver selskapet at de «oppfordrer sterkt» alle innehavere av usikrede krav om å stemme for å akseptere konkursprosessen.

Som kjent vil aksjonærene tape alt, og alle vanlige aksjer og noterte kommersielle hybridobligasjoner i SAS bli kansellert, innfridd og tatt av notering i forbindelse med prosessen.

Av de samlede 325 millionene som blir fordelt, utgjør 250 millioner dollar kontante utbetalinger, mens 75 millioner dollar representerer ny egenkapital som vil bli tildelt spesifikke kreditorgrupper som forventes å fortsette sin involvering i flyselskapet, inkludert Danmark, Sverige og Norge.