Toyota satser milliarder på ny elektrisk SUV

Toyota Motor kunngjør at de vil investere 1,3 milliarder dollar i et produksjonsanlegg i Kentucky for å produsere en ny hel-elektrisk SUV for det amerikanske markedet, ifølge CNBC.

Det nye kjøretøyet forventes å starte produksjonen mellom slutten av 2025 og begynnelsen av 2026, ifølge en talsperson for selskapet.

Dette tiltaket er en del av de tidligere annonserte planene fra den japanske bilprodusenten om å investere 35 milliarder dollar i batteridrevne elektriske kjøretøy frem til 2030.

Ifølge CNBC avsto en talsperson for selskapet fra å gi ytterligere detaljer om det kommende kjøretøyet, som sannsynligvis vil konkurrere med nåværende modeller som Rivian R1S og Kia EV9.

Annonseringen skjer i en tid der forbrukernes bruk av elektriske kjøretøy har vært tregere enn mange forventet, noe som har ført til at noen bilprodusenter har forsinket eller kuttet investeringsplanene for hel-elektriske kjøretøy.

Toyota, verdens største bilprodusent, er blant de mest fremtredende bilprodusentene som uttaler at selv om elektriske kjøretøy er en løsning for å oppnå karbonnøytralitet, er de ikke den eneste løsningen. Bilprodusenten fortsetter å investere i hybridbiler, plug-in hybridbiler og andre teknologier som hydrogenbrenselceller.