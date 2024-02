Enturs reiseplanlegger er unik

Debattinnlegg: Christel Borge, adm. direktør i Entur

I Finansavisen 30. januar påstår Abelias Tore Frellumstad at det allerede finnes langt mer suksessfulle reiseapper med reiseplanlegging, kartinformasjon, billettkjøp og booking enn Entur, og at de er utviklet av private aktører. Jeg kunne ønske Frellumstad ga noen eksempler. Enturs reiseapp er enestående fordi den er nøytral og viser alle kollektivreiser i hele landet – uavhengig av om du ønsker å reise langt sør, nord, til vest eller til øst, og uansett om du vil reise med tog, buss, bane, trikk, hurtigbåt og/eller ferge. I Enturs reiseapp er det også mulig å kjøpe over 90 prosent av alle kollektivreisene som gjøres i løpet av et år i Norge – uten prispåslag. Stadig flere billetter blir mulig å kjøpe i Entur-appen, for det er noe vi jobber aktivt med å få på plass.

Når det er sagt, utgjør arbeidet med Entur-appen bare en brøkdel av alt det Entur driver med. I all hovedsak bruker vi ressursene våre til å utvikle digitale løsninger for salg og billettering som skaper stordriftsfordeler i kollektivsektoren og som kan gjenbrukes for både tog og annen kollektivtrafikk. I tillegg er en viktig del av våre oppgaver å samle inn data om for eksempel rutetider, stoppesteder og hvor kjøretøy befinner seg fra mer enn 60 mobilitetsselskaper. Disse dataene deler vi åpent og gratis med private og offentlige aktører slik at flere kan skape bedre tjenester for de som reiser kollektivt. Vi tilbyr også kundeservice og hittegods på vegne av togselskapene, og de togreisende gir oss veldig gode tilbakemeldinger på hjelpen de får.

Det hentydes i innlegget at Entur er nok et statlig pengesluk. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Tvert imot har vi gjort en full modernisering av gamle IT-systemer som Entur i sin tid arvet fra NSB, og vi har i dag en skybasert, robust teknologiplattform. Den gjør at offentlige kollektivaktører raskere kan utvikle nye tjenester, og få mer for pengene ved å bruke Enturs løsninger.

Christel Borge

Adm. direktør i Entur