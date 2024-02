Nye priskutt fra Tesla

«Dette er helt sikkert ikke det første priskuttet fra Tesla i år. For nybilforhandlere kan 2024 bli et blodbad», sa analyseansvarlig og gründer Jonathan Parr i Rebil til Finansavisen tidligere i januar.

For litt over tre uker siden varslet Tesla at det kutter prisen på selskapets mest populære bilmodell her til lands, Tesla Model Y.

Model Y Long Range koster nå fra 507.719 kroner, ned fra 541.927 kroner. Model Y Performance koster nå 548.402 kroner, ned fra 586.215 kroner.

Den billigste utgaven med bakhjulsdrift får man nå fra 421.844 kroner – ned fra 451.844.

Nye kutt

Ifølge Reuters gjennomfører Tesla nå nye priskutt, denne gangen i det amerikanske markedet.

Frem til 29. februar kuttes prisene på Model Y og Model Y Long Range med 1.000 dollar til henholdsvis 42.990 og 47.990 dollar. Prisen på Model Y Performance holdes ulikt fra det norske markedet uendret. Tesla legger samtidig til at prisen vil øke med 1.000 dollar eller mer fra 1. mars.

I januar advarte selskapet om betydelig lavere salgsvekst i år ettersom selskapet vil fokusere mer på produksjon av Teslas nestegenerasjons elektriske kjøretøy, med kodenavnet «Redwood».

Reuters skriver at de seneste priskuttene ventes å tynge Teslas marginer ytterligere. Priskuttene kommer samtidig som Tesla forbereder seg på lavere etterspørsel og mer konkurranse fra andre rimelige elbiler, for eksempel modellene som produseres av kinesiske BYD.