I en børsmelding som ble sluppet etter børsens stengetid, estimerte samkjøringsselskapet Lyft at bruttomarginen ville stige med 500 basispunkter – hele 5 prosentpoeng. Det gjorde at aksjen steg over 60 prosent i etterhandelen.

Problemet var at selskapet hadde skrevet feil i kvartalsrapporten – bruttomarginen skulle ikke stige med 500 basispunkter, men 50. Et halvt prosentpoeng. Det gjorde at aksjekursen snudde umiddelbart.

Aksjen er fremdeles opp over 20 prosent i førhandelen, men vesentlig lavere enn utgangspunktet.

Brenner cash

På Lyfts resultatkonferanse, som ble avholdt kort tid etter utgivelsen, ga selskapets finansdirektør, Erin Brewer, det riktige tallet.

Lyfts aksjer steg til 19,70 dollar på sitt høyeste etter tallslippet, etter å ha handlet rundt 12 dollar i løpet av dagen. Aksjen har imidlertid nå snudd dramatisk, og handles rundt 14,70 dollar, opp 20 prosent i førhandelen.

Totalt sett rapporterte Lyft en økning på 17 prosent år for år i bestillinger for kvartalet og en inntekt på 1,2 milliarder dollar, en økning på 4 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi går inn i 2024 med momentum og et klart fokus på operasjonell kompetanse. Vi vil ha betydelig marginutvidelse og 2023 var vårt første hele år med positiv fri kontantstrøm, sier Brewer i en uttalelse, ifølge CNBC.

Selskapet fortsetter imidlertid å brenne kontanter. På tirsdag rapporterte Lyft et nettotap på 340,3 millioner dollar for hele 2023. Det er likevel en betydelig reduksjon fra nettotapet på 1,6 milliarder dollar for hele året 2022.

Ellers er futures på Wall Street i grønt. S&P 500 går mot opptur på 0,5 prosent fra start, Dow Jones er opp 0,2 prosent og Nasdaq stiger 0,5 prosent.