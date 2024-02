Mercedes-Benz har tilbakelagt et år preget av forsyningskjedetrøbbel og både geopolitisk og makroøkonomisk volatilitet, og advarer nå om at også inneværende år kan bli preget av usikkerhet.

«Den økonomiske situasjonen og bilmarkedene fortsetter å være karakterisert av en eksepsjonell grad av usikkerhet. Uventede utviklinger kan oppstå, spesielt fra geopolitiske hendelser og handelspolitikk,» melder Mercedes-Benz torsdag i forbindelse med fremleggelsen av 2023-tall.

Konflikten i Midtøsten, krigen mellom Russland og Ukraina, spenningen mellom Kina og USA samt det politiske forholdet mellom EU og Kina er alle faktorer som kan spille inn, ifølge den tyske bilgiganten.

Ytterligere forstyrrelser i forsyningskjedene, og spesielt flaskehalser for kritiske komponenter, løftes dessuten frem som «en betydelig risikofaktor».



«Disse kan påvirke forsyningskjeder og prisutviklingen for råmaterialer og energi. I tillegg kan høyere inflasjon og renter enn ventet, potensielle forstyrrelser i finansmarkedene og en enda tydeligere oppbremsing i den økonomiske veksten ha en innvirkning på verdensøkonomien og bilmarkedene,» heter det.

Guider lavere resultater

Med dette som bakteppe har Mercedes-Benz presentert en 2024-guiding som peker mot svakere resultater enn i fjor.

Inntektene i fjor beløp seg til 153,2 milliarder euro, opp fra 150,0 milliarder året før. Inneværende års inntekter ventes å ende på nivå med fjoråret.

I 2023 tjente konsernet 19,7 milliarder euro på driften, ned fra 20,5 milliarder i 2022. Fjorårsresultatet omtales som solid, med hjelp fra kostnadsdisiplin og skjerpet fokus på etterspurte biler og varebiler. Driftsresultatet ventes imidlertid å bli noe lavere i år – «i markedsforhold som forblir utfordrende».

Nedgang ventes også innen salgsavkastningen. Mercedes-Benz Cars-virksomheten oppnådde en justert return on sales på 12,6 prosent i 2023. Med utsikter til flat volumutvikling og et salg der toppmodellene vil fortsette å utgjøre en stor andel, ventes det her en nedgang til 10–12 prosent i 2024.

Det vil bli forsøkt å forsvare og beholde prisene på fjorårets nivåer, tilføyes det.

For Mercedes-Benz Vans var fjorårets salgsavkastning på 15,1 prosent. Denne ventes til 12–14 prosent i år. Konsernets mobilitetsvirksomhet hadde en egenkapitalavkastning på 12,3 prosent i fjor. Her ligger årets guiding på 10–12 prosent.