Hurtigruten melder fredag ettermiddag at gruppen er kommet i mål med refinansieringen av selskapet. Totalt omfatter refinansieringen omkring 14 milliarder kroner, der mesteparten utgjøres av reforhandlede låneavtaler.

Hurtigruten varslet om planene i desember. Sluttresultatet består av 185 millioner euro i frisk kapital, 1.050 millioner euro i reforhandlede obligasjonslån og 50 millioner i obligasjoner. I tillegg har Hurtigruten refinansiert et lån på 150 millioner euro fra hovedeieren TDR Capital.

«Gjennom refinansieringen har gruppen styrket sin balanse betydelig og er godt posisjonert til å utforske refinansieringsalternativer for de sikrede seniorobligasjonene som forfaller i 2025», skriver selskapet i meldingen.

Det britiske fondet TDR Capital som har hjulpet med refinansieringen kjøpte Hurtigruten for 5,7 milliarder kroner inkludert påhvilende gjeld i 2014. Fondet fikk med seg de opprinnelige storeierne Trygve Hegnar og Petter Stordalen som medaksjonærer.

Store tap

Mye av gjelden blir liggende i holdingselskapet Hurtigruten Newco AS. Dette selskapet ble etablert i november 2021 men fikk sitt nåværende navn først i desember i fjor. Sjefen for Hurtigrutens norske virksomhet, Hedda Felin, er styreleder i selskapet, ifølge en melding til Brønnøysundregistrene så sent som 8. februar i år.

Hurtigruten har besluttet å dele driften av selskapet i to; én for den norske virksomheten som skal hete Hurtigruten, og én del for internasjonale ekspedisjoner, HX. Her blir gjeldsbyrden redusert som følge av at store lån nå blir liggende i Newco.

Hurtigruten har gått med store tap i flere år. Frem til september i fjor var underskuddet før skatt på nærmere 1,7 milliarder kroner. Imidlertid hadde gruppen et driftsresultatet før avskrivninger og renter (EBITDA) på 36,8 millioner euro i tredje kvartal i fjor – en dobling sammenlignet med samme periode året før.

Regnskapet viste at Hurtigrutens tradisjonelle virksomhet med trafikken i kystrutesambandet Bergen-Kirkenes-Bergen ga økte inntekter og bedre resultat, men at man sliter med lønnsomheten i HX.

– Forutsigbarhet

– Vi har fått på plass en løsning som gir forutsigbarhet, lavere gjeldsgrad og reduserte rentebetalinger over en gitt periode", sa konsernsjef Daniel Skjeldam til Finansavisen 13. desember i fjor.

Det var dagen etter at selskapet varslet at det hadde kommet til enighet med långivere om en ny refinansiering på brutto 279 millioner euro og netto 133 millioner euro. I tillegg ble det avtalt at renteforfall på 53 millioner euro skulle utsettes.

Han ga ikke noe svar på om deler av lånene på 305 millioner euro som eierne hadde bidratt med ville bli omgjort til egenkapital.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom investeringsselskapet Periscopus.