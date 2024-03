Utsetter elbil på grunn av kundene

Britiske Aston Martin utsetter lanseringen av sin aller første elbil på grunn av etterspørselsmangel.

Nyheten kommer samtidig med at sportsbilprodusenten har fremlagt et lavere underskudd for fjoråret enn for året før, ifølge Reuters – hjulpet av rekordhøye priser for selskapets luksus- og spesialmodeller.

Aston Martins første batterielektriske bil kan nå ventes i 2026, ett år senere enn planlagt.

– Forbrukeretterspørselen, spesielt ved et Aston Martin-prispunkt, er ikke hva vi trodde den kom til å være for to år siden, sier arbeidende styreleder Lawrence Stroll, ifølge nyhetsbyrået.



Stroll peker på at etterspørselen er mye bedre for plugg-inn-hybrider, spesielt for aktører som Aston Martin, med kunder som «ønsker noe elektrifisering», men som «fortsatt vil ha sportsbilens lukt og følelse og lyd».

Aston Martin skal være i rute for å starte produksjonen av sin første hybride superbil, Valhalla, i år.



Selskapets justerte resultat før skatt i fjor endte på minus 171,8 millioner pund, tilsvarende et underskudd på 2,3 milliarder kroner. Året før tapte den britiske sportsbilprodusenten 451 millioner pund.

Ifølge Reuters hadde analytikere ventet et underskudd på 209 millioner pund.