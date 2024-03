Blodrødt på bunnlinjen for Hurtigruten

Hurtigruten fikk et underskudd på 97,6 millioner euro i fjerde kvartal 2023. Med det endte årsresultatet for 2023 med et underskudd på 243,3 millioner euro, tilsvarende 2,77 milliarder kroner.

Totalomsetningen for konsernet var på 146 millioner euro i fjerde kvartal 2023, en økning med 10 millioner euro sammenlignet med fjerde kvartal 2022.

Rentekostnader på 56 millioner euro i fjerde kvartal 2023, opp fra 33 millioner euro i fjerde kvartal 2022. Finanskostnadene beslagla i fjor 29,8 prosent av de totale driftsinntektene til Hurtigruten Group.

Hurtigruten Group (Mill. euro.) 4.kv./23 4.kv./22 2023 2022 Driftsinntekter 145,8 135,4 657,9 576,5 Driftsresultat −54,7 −58,7 −67,5 −108,6 Resultat før skatt −109,8 −90,7 −255,1 −219,8 Resultat −97,6 -82,7 -243,3 −209,4

Per 29. februar 2024 hadde Hurtigruten 461 euro millioner i forhåndsbestilt omsetning for 2024, en økning på 6 prosent sammenlignet med samme tid året før. Forhåndsbestillingene for 2025 viser en økning på 9 prosent i gjennomsnittlige bestillinger de siste 90 dagene sammenlignet med samme tid året før.

Store tap i HX Hurtigruten Expeditions

Hurtigruten tapte store summer på cruise-virksomheten deres. I fjerde kvartal 2023 omsatte Hurtigruten og HX Hurtigruten Expeditions for henholdsvis 74 og 68 millioner euro. EBITDA-marginen (marginen på inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) for de to segmentene var dog henholdsvis på minus 9,7 prosent og minus 37,5 prosent.

Dog, har selskapet selv stor tro på HX Hurtigruten Expeditions:

Har styrket likviditeten

Konsernet annonserte også i desember at de hadde nådd en avtale med en gruppe eksisterende långivere om en transaksjon som gir konsernet betydelig ny likviditet, en reduksjon i kontantbetalende gjeld og forlenget forfallsdato. Som en del av transaksjonen sikret konsernet ytterligere finansiering i desember på 74 millioner euro - hvilket gir konsernet en netto likviditet på 33 millioner euro etter tilbakebetaling av leieavtaler og transaksjonsgebyrer. Ved utgangen av desember 2023 hadde Hurtigruten Gruppen en tilgjengelig fri likviditetsposisjon på 48 millioner euro, fremkommer det av børsmeldingen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.