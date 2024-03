Tesla tilbyr billigere forsikring

Tesla la fredag frem nye kundegoder, blant annet i form av billigere forsikring, i kampen om å kapre flere kinesiske kjøpere fra konkurrentene, skriver CNBC.

Ifølge nyhetsbyrået får kunder som kjøper fra lagerbeholdningen av Model 3 og Model Y innen utgangen av mars, besparelser på opptil 34.600 yuan, eller 4.808 dollar, ifølge en post fra Tesla på Weibo.

Blant fordelene er rabatt på 8.000 yuan på forsikringsprodukter med partnere av Tesla, og 10.000 yuan i avslag dersom kjøperen ønsker å endre fargen på bilen. Tesla gir også finansieringsløsninger som kan gi besparelser på inntil 16.600 yuan på kjøp av Model Y.

På grunn av færre kjøp og økt konkurranse, skrudde Tesla ned prisen på Model 3 og Model Y i Kina i januar, skriver CNBC. Her hjemme ble det registrert 1.749 nye biler av Model Y i februar etter at bilprodusenten la frem en rentekampanje tidligere i år. For omtrent to uker siden ble imidlertid prisen skrudd opp.