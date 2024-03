Porsche la tirsdag frem et resultat før skatt på 7,38 milliarder euro i 2023, opp fra 7,08 milliarder euro året før. Driftsresultatet gikk fra 6,77 til 7,28 milliarder euro, etter at salgsinntektene klatret fra 37,64 til 40,53 milliarder euro.

Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,30 euro pr. aksje, mer enn det dobbelte av 2022-utbyttet på én euro.

Ser svakere marginer

Luksusbilprodusenten guider samtidig 15-17 prosent driftsmargin i 2024, noe som vil være ned fra 2023-marginen på 18 prosent. På lang sikt er målsetningen for Volkswagen-eide Porsche over 20 prosent margin. Salgsinntektene guides til 40-42 milliarder euro.

DEMPER FORVENTNINGENE: Porsche-sjef Oliver Blume. Foto: Bloomberg

2023-inntektene var ifølge Reuters stort sett på linje med LSEG-estimater, mens fjorårets driftsmargin var i overkant av forventningene.

Markedet reagerte med å sende aksjen ned fra start på Frankfurt-børsen, men utover dagen har stemningen snudd og tidlig tirsdag ettermiddag står kursen i 47,45 euro – opp 1,2 prosent. Så langt i år er aksjen bare så vidt opp, mens eksempelvis Ferrari har steget nesten 25 prosent i samme periode.

Fire nylanseringer

Porsche forklarer utsiktene til svakere marginer med «omfattende fornyelse av produktporteføljen i 2024, globale makroøkonomiske forhold, høyere avskrivninger av kapitaliserte utviklingskostnader og fortsatte investeringer i merkevaren og Porsche-systemet.»

Hele fire nylanseringer venter for den tyske produsenten i år, hvorav én modell hver i seriene Panamera, Macan, Taycan og 911.

– 2024 blir et år med produktlanseringer – mer enn noe annet år i vår historie. Vi vil introdusere en rekke spennende sportsbiler som vil glede våre kunder over hele verden. Dette vil gi oss et stort løft i årene som kommer, sier toppsjef Oliver Blume i en uttalelse.

– Skuffende utsikter

Analytikerne i Citi karakteriserer likevel 2024-utsiktene som skuffende.

«Porsche vil fokusere på merkevare og prising fremover, men for å gjøre det må produktporteføljen fornyes. Dette er nå i ferd med å skje, men den fulle effekten på prising og lønnsomhet vil ta tid – og nå komme fra et lavere grunnlag», skriver de ifølge Reuters i en oppdatering.

De mer forsiktige utsiktene for inneværende år er i tråd med signalene morselskapet Volkswagen sendte ut tidligere denne måneden om at topplinjeveksten vil bremse opp grunnet svakere økonomisk vekst, sterkere konkurranse og høyere kostnader.