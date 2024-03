Bruk opp bilen din

Debattinnlegg: Jan-Hugo Holten, Norges Miljøvernforbund (NMF)

Klimamøtet i Dubai i desember 2023 er et fjernt minne der aktivister krevde stans i olje og gass som dominerende kilde til varme og drivstoff. Det er usikkert om de har forstått konsekvensene av å legge ned denne næringen over kort tid eller om den bare skal ha en mindre dominerende rolle i fremtiden.

Jan-Hugo Holten. Foto: NMF Øst

Alternativene er med få unntak avhengige av olje og gass i tilblivelsesfasen enten en snakker om vind, sol, kjernekraft, eller andre mindre fremtredende kilder til energi. Jeg er redd edruelige regnestykker for dette er vanskelig å få til på en uhildet måte. Klimaløsninger har dessverre en tendens til å komme på en bølge av hyping av løsninger som viser seg å ikke fungere i et livsløpsperspektiv, men som tvert imot ofte gjør mer skade enn godt. Det er ikke utført due diligence-øvelser på dem.

I dag kjøper norske kollektivselskaper og norske kommuner inn billige elbusser fra Kina – busser med redusert funksjon i forhold til biogass- eller dieselbusser. Det medfører samtidig skroting eller dumping av et tusentall fullt brukbare busser.

Kjør helst mindre og gå mer

Sverige er et land som ikke har gått i elbilfellen slik Norge har gjort, der staten har tapt flere hundre milliarder i inntekter i form av lettelser for at noen hundre tusen mennesker skal kunne kjøpe seg en tvilsom miljøeffekt. Eneste fordel sett i forhold til en fossilbil, er ingen utslipp i eksosanlegg. På slitasje på vei, dekkstøy og mikroplast, scorer elbilene grunnet høyere vekt klart dårligere.

Vi diskuterte for 30 år siden innad i miljøbevegelsen at det å bruke opp ting, også biler, er lurt med tanke på miljøet. Ikke vrak en fossilbil til fordel for en elbil. Kjør den til den ikke vil mer. Kjør helst mindre og gå mer. Det er et gratis tiltak med udiskutabel helse og miljøeffekt. Og det er økonomisk lønnsomt også, både privat og samfunnsøkonomisk – med hensyn til helsekøene – å bruke muskelkraft (gå og sykle) og kjøre kollektivt! Kjør gjerne rundt i en gammel bil innimellom. Det kan du gjøre med god samvittighet i stedet for å fly til storbyweekend eller på ferie til den andre siden av jorden.

Når det i et kommende EU-direktiv ymtes om incentiver for enda tidligere skroting av eldre biler, kan det fortelles at det i disse dager skjer en organisering for de gamle bilene rundt om i landet, et miljøopprør mot det «liksom-grønne» skiftet. Det er et opprør for gjenbruk mot de nyproduserte og tunge elbilene hvis miljøregnskap har store miljøavtrykk fordi batteriene er produsert ved hjelp av Kinas kullenergi, men også fordi elbilene, og ikke minst SUV-ene på grunn av sin tyngde i forhold til fossilbilene, har avgitt gummi fra dekkene til stor skade for Oslofjorden.

Ta vare på bilen din, gjør den til veteranbil og kjør den lite, men med god samvittighet!

