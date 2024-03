Mobilkunder har betalt for mye for å ringe taxi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier praksisen er et klart lovbrudd og bøtelegger seks aktører for ulovlig bruk av nummertjenesten og overfakturering av mobilkunder.

Mobilselskapene er ansvarlig for at kunder faktureres riktig, og regelverket slår fast at anrop til 5-sifrede nummer ikke skal koste mer enn anrop til et vanlig mobilnummer.

– I 2022 ble det ringt i overkant av tre hundre tusen slike samtaler, noe som betyr at kundene samlet har betalt flere millioner for mye for tjenesten de har benyttet, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom.

Nkom pålegger bot på 100.000 kroner til hver av de tre bedriftene som har bruksrett til de 5-sifrede numrene og står bak løsningene som overførte mobilkunder til nærmeste taxisentral.

Tre mobilselskap blir også bøtelagt for overfakturering. Bøtene ligger på mellom 500.000 kroner og 150.000 kroner.

Selskapene ble varslet om vedtaket for 16 uker siden og har hatt mulighet til å kommentere varslet. Nkom har valgt å opprettholde kravet i varslet.

(NTB)