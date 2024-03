Den franske bilprodusenten Renault er i langt fremskredne samtaler med potensielle partnere for å utvinne og resirkulere litium og andre metaller fra brukte elbilbatterier, melder Reuters.

Samtidig som resirkulering av bildeler blir stadig vanligere, sikter Renault mot å bli den første europeiske bilprodusenten som også resirkulerer batterier i industriell skala.

– I Europa er det nå ingen som kan hevde å resirkulere brukte batterier i en lukket syklus for å produsere nikkel, kobolt og litium for å lage nye, sier lederen for Renaults miljøavdeling «The Future Is Neutral« (TFIN), Jean-Philippe Bahuaud, i et intervju med nyhetsbyrået før ChangeNOW-konferansen i Paris denne uken.

Store besparelser

Renault-initiativet kan bidra til å dempe europeisk avhengighet av Kina for å få tilgang til de elbilkritiske metallene. I tillegg er kostnadsbesparelsene store ved gjenvinningen, og utgjør så mye som 70 prosent av batterikostnaden. Batterier utgjør i sin tur opptil 40 prosent av kostnadene ved å produsere en elbil.

ÅSTEDET: Denne Renault-fabrikken i Flins utenfor Paris skal gå over til å produsere resirkulerte bildeler. Foto: Bloomberg

Ifølge nyhetsbyrået vil Renault stanse produksjonen av nye biler på sin fabrikk i Flins vest for Paris i april, for å legge om til produksjon av delvis resirkulerte bildeler. Bahuaud forventer å reparere 9.000 batterier i år, hvorpå de resirkulerte batteriene skal selges til 30 prosent rabatt i forhold til nye produkter.

TFIN-virksomheten sikter mot en omsetning på 2,3 milliarder euro og en driftsmargin på over 10 prosent innen 2030.

Reuters viser videre til at gruveselskapet Eramet og avfallshåndteringsselskapet Suez planlegger å bygge et batterigjenvinningsanlegg ved den franske havnebyen Dunkerque. Planen er drift allerede neste år, men en endelig investeringsbeslutning er ennå ikke tatt.