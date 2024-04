Nybilsalget: Laveste marsmåned på 15 år

I mars ble det totalt registrert 9.750 nye personbiler, mot drøyt 19.000 i mars i fjor.

Kraftig prisvekst og høye renter fremholdes som bakgrunn for nedgangen.

– Nybilsalget, som gjerne er en slags temperaturmåler på folks økonomi, gjenspeiler de økonomiske utfordringene mange opplever, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

Ved inngangen til april var det registrert 22.252 nye personbiler, nesten 22 prosent færre enn på samme tid i fjor. Av disse var hele 90 prosent elbiler.

Stortinget har satt som mål at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu påpeker at vi nå har en høy elbilandel, men at vi må høyere opp for å nå målet.

Hun gleder seg dog over at de ladbare hybridbilene ikke lenger utgjør en stor utfordring for å elektrifisere bilparken.

– Tre måneder inn i året kan vi konstatere at det var et nødvendig og riktig grep som ble gjort i statsbudsjettet for 2024 og som førte til at hybridbilene ble dyrere, sier Bu i en pressemelding.

Andelen ladbar hybrid er på lave 2 prosent hittil i 2024, et langt steg ned fra omtrent 8 prosent i 2023.

(NTB)