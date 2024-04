Importerte biler hoper seg opp i europeiske havner, og ledere i både havne- og bilindustrien peker overfor Financial Times først og fremst på kinesiske elbilprodusenter.

– De bruker havnene som parkeringsplasser, sier en logistikksjef i bilindustrien.

Enkelte biler har stått i havnene i så mye som 18 måneder, og en annen ekspert på billogistikk forklarer til avisen at bilene blir værende helt til de blir solgt til distributører eller sluttbrukere.

– Det er kaos, sier en annen person som har blitt orientert om situasjonen.

– Alle sliter med kø

«Distributører bruker i større grad havnenes bilparkering som depot. I stedet å lagre biler hos forhandlere, samles de på bilterminalen. Alle store bilhavner sliter med køproblemer», skriver Port of Antwerp-Bruges i en uttalelse uten å spesifisere hvor bilene kommer fra. Selskapet administrerer Zeebrugge, som er Europas travleste havn for bilimport.

Generalsekretær Cui Dongshu i China Passenger Car Association forklarer seg ifølge Financial Times med at innlandsfrakt i Europa er vanskelig for kinesiske elbilprodusenter.

– Vi må endre den geriljakriglignende bileksporten, som vil kaste oss inn i en ugunstig situasjon, sier han, og understreker at produsentene må forbedre sine «etter salg»-tjenester.

Tysk subsidie-kutt

BLG Logistics, som håndterer strømmen av biler ved tyske Bremerhaven – Europas nest travleste bilhavn, forklarer at kødannelsen har økt siden den tyske regjeringen kuttet ut subsidiene av elbilkjøp i desember i fjor. Kødannelsen skjer samtidig som flere kinesiske bilprodusenter, som BYD, Great Wall, Chery og SAIC, planlegger en eksportoffensiv til Europa.

Kinas bileksport var i 2023 opp hele 58 prosent fra året før, men ifølge avisen avviste Kinas handelsminister Wang Wentao på et møte med kinesiske bilprodusenter i Paris sist søndag anklagene om overkapasitet som grunnløse.

– Mangler lastebiler

Likevel hevder ledere fra bilindustrien overfor Financial Times at kinesiske selskaper som har bygget team i Europa fra bunnen av sliter med å finne transportbedrifter som prioriterer bestillingene deres.

– Mangel på lastebiler er et veldig vanlig problem, og mange er reservert av Tesla. Enhver ny merkevare vil stå overfor dette problemet. Har du ikke skala eller regelmessige leveranser, er du ikke transportbedriftenes største kunder, sier personer med kjennskap til situasjonen.