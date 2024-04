Positive signaler i Norse Atlantic-aksjen

Norse Atlantic-aksjen er ned over 18 prosent i år og 46 prosent de siste seks månedene. Tirsdag er det imidlertid oppgang. Aksjen stiger kraftig og har stanget gjennom den tekniske motstanden på 10-nivået.

RSI bryter samtidig gjennom 50-nivået og punkterer den fallende trendlinjen i toppen. Det er små signaler om at stigningstakten kan være på vei opp. I så fall kan det også støtte videre oppgang i hovedchartet og være et tidlig signal om at den fallende trenden kan bli brutt.

Viktig teknisk nivå

Etablerer aksjen seg over den tekniske motstanden på 10-nivået kan det åpne for videre oppgang i den fallende trenden, og mellom 10- og 11,20-nivået er det lite teknisk motstand. Topplinjen i den fallende trenden kan da også bli brutt.

Over 11,20-nivået blir det straks litt mer og sterkere teknisk motstand – fra 11,80-nivået, opp mot 200 dagers glidende gjennomsnitt og 13,40-nivået. Disse må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot 14,50- og kanskje 17-nivået.

Usikkert

Det er foreløpig ikke etablert en ny, positive undertone i RSI-chartet. Det kan skape en viss usikkerhet rundt den videre utviklingen i stigningstakten og utviklingen i hovedchartet på kort sikt.

Ved eventuelle korreksjoner ned er det litt teknisk støtte rundt 9-nivået, i området 8,50- og ned mot 8,20-nivået – og mer ned mot bunnene i området fra 8 og ned mot 7,50-nivået, fra slutten av mars og begynnelsen av april.

Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.