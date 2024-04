I månedene januar, februar og mars leverte Boeing ut henholdsvis 27, 27 og 29 flymaskiner til sine kunder, som gir en total for første kvartal på 83 fly. Det er det laveste tallet siden tredje kvartal 2021.

Til sammenligning fløy 157 flymaskiner ut av selskapets fabrikker i fjerde kvartal 2023, og 150 i første kvartal i fjor, ifølge Bloomberg. Mesteparten av flyene som ble levert ut er av typen 737 Max.

Hovedårsaken til det lave leveransevolumet er at selskapet har endret prioriteringen for å øke fokuset på sikkerhet. Luftfartskonsernet har selv uttalt at å øke kvaliteten og tilbakevinne tilliten til kundene og luftfartsmyndighetene er kritisk for deres videre fremgang.

Det var i januar problemene dukket opp, etter at et dørpanel løsnet under en Alaskan Airlines-flyvning. I etterkant ble alle 737 Max-9-fly satt på bakken av amerikanske luftfartsmyndigheter.

I etterkant har flere tilfeller av løse bolter , setebrytere og motorproblemer rammet flyprodusenten, som har styrtet 30 prosent siden nyttår. For to uker siden gikk både toppsjefen og styrelederen i Boeing av, samt sjefen i Boeing Commercial Airplanes.

– Vi kommer ikke til å gå raskt fremover. Faktisk går vi bevisst saktere for å forsikre at vi gjør dette riktig, uttalte finansdirektør Brian West for noen uker siden.

Det er imidlertid ikke bare kvalitetsproblemene som reduserer utleveringene. Også færre leveranser fra underleverandører, deriblant motorer fra General Electric, rammet produksjonen.

På tross av kvalitetsbristene og negativ omtale, opplevde selskapet nye bestillinger på totalt 131 nye fly i første kvartal. Dette skjer samtidig som etterspørselen etter fly er økende etter en sterk stigning i flyreiser i etterkant av pandemiårene.