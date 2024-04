Busskrisen i Oslo kan nå nye høyder

– Det viktigste nå er å forhindre at kollektivsystemet bryter sammen, sier Sirin Stav (MDG), til NRK.

Skulle selskapet Unibuss gå konkurs, noe de selv har varslet at de er i nærheten av, vil en stor del av bussene i Oslo stå stille.

Stav har sammen med Arbeiderpartiet og SV stilt krav om at samferdselsbyråd Marit Vea (V) stiller til et ekstraordinært møte for å svare på situasjonen.

– Det kan bli et kollektivkaos Oslo aldri har sett maken til, sier Stav.

De etterlyser svar fra Vea, og samferdselsbyråden planlegger å stille på møtet.

– Dette er et møte jeg også ønsker, for å gi bystyret oppdatert informasjon om situasjonen for kollektivtrafikken, sier Vea.

(NTB)