Den store amerikanske flyprodusenten har vært i krise siden et stykke av skroget falt av et 737 Max-fly tilhørende Alaska Airlines i januar. Flyet landet trygt mens passasjerene stirret ut i lufta gjennom et gapende hull.

Siden det har det vært store endringer i selskapets ledelse, myndighetene har begrenset produksjonen av Max-flyene, og leveransene av nye fly er halvert mens sikkerhetsprosedyrer og kvalitetskontrollen gjennomgås.

Senatets handelskomité fikk høre eksperter bak en rapport i februar fortelle om alvorlige mangler ved Boeings sikkerhetskultur, selv om det har vært forbedringer siden alle Max-flyene ble satt på bakken i nesten to år etter to ulykker i Afrika og Indonesia som kostet 346 mennesker livet.

Varslere presses

I rapporten viste de også til at ansatte som varsler og lufter bekymring, kunne bli utsatt for press og gjengjeldelse.

Under høringen i en underkomité for innenlandsk sikkerhet sa den tidligere Boeing-ingeniøren Ed Pierson at han oversendte rapporter til FBI om en manglende plugg i panelet som falt av flyet i januar, som han hadde fått av en intern varsler. Men Boeing nekter for at slike rapporter fins.

Han hevdet også at Boeing ikke har gjort nok for å bedre kontrollen siden de to ulykkene, og at føderale luftfartsorganer har sviktet i overvåkingen av Boeing og ignorert problemer inntil nestenulykken i januar.

Sam Salehpour, en ingeniør som jobbet med kvalitetskontroll og uttrykte bekymring om to andre Boeing-fly, 787 Dreamliner og 777, fikk beskjed om å holde kjeft da han tok opp sine bekymringer.

HARDT VÆR: Boeings nye 787-10-fly etter den første testflygingen. Tidligere ansatte i Boeing fortalte onsdag i en senatshøring om sikkerhetsmangler og dårlig kvalitetskontroll under produksjonen av Boeings fly. Foto: NTB

– Sparket plater på plass

Salehpour sa at han hadde sett arbeidere hoppe på deler av skroget på et 777-fly under bygging for å få delene til å gå sammen. Han sa også at Boeing unnlot å fikse ørsmå sprekker i sammenføyningene under produksjonen, og at det kunne føre til metalltretthet mye fortere enn nødvendig.

– De produserer fly som er defekte, framholdt han under høringen.

Boeing sier de har en toleranse på fem tusendeler av en tomme innenfor et område på fem tommer, som svarer til tykkelsen av et menneskehår. Men Salehpour sier at et hår kan være et spørsmål om liv eller død når man flyr i 35.000 fots høyde.

Boeing selv hevder de ikke har funnet tretthetssprekker i nesten 700 787-fly som har gått gjennom omfattende vedlikehold. De viser til at 850 millioner passasjerer har fløyet trygt med 787-fly, og nesten 3,9 millioner med 777-fly.

– Må gjøre mer for sikkerheten

Tidligere onsdag sa medlemmer av Senatets handelskomité at Boeing må gjøre mer for å bedre sikkerhetskulturen etter rapporten fra februar. Komitéleder Maria Cantwell sier hun venter en seriøs plan fra Boeing innen luftfartsverket FAAs frist på 90 dager.

Avtroppende Boeing-direktør David Calhoun, som ikke selv møtte i onsdagens høringer, har mange ganger sagt at Boeing har tatt skritt for å bedre kvaliteten, og han kalte uhellet med Alaska Airlines-flyet et vannskille for selskapet. Men det viste seg mye skepsis mot den påstanden i Senatet

– Vi må se på hva Boeing gjør, ikke hva de sier at de gjør, sier senator Tammy Duckworth før onsdagens høring.

(NTB)