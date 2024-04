Tesla kutter prisene

De siste årene har Tesla vært nødt til å gjøre flere prisjusteringer på selskapets bilmodeller for å håndtere fallende etterspørsel og sterk konkurranse i nybilmarkedet.

Tidligere i år gjorde selskapet et fremstøt mot norske kunder ved å kutte prisene på Teslas mest populære modell her til lands – Tesla Model Y.

Ifølge Reuters gjennomfører selskapet nå nye priskutt i USA. Prisene for Model Y, Model X og Model S ble fredag kuttet med 2.000 dollar i det amerikanske markedet. Dette skjer etter at selskapet la frem salgstall for første kvartal, som ble lavere enn hva markedet hadde ventet på forhånd.

Model Y starter nå på 42.990 dollar, mens long range- og performance-variantene starter på 47.990 og 51.490 dollar.

Model S koster nå 72.990 dollar, mens plaid-versjonen koster 87.990 dollar. Model X starter på 77.990 dollar og plaid-versjonen av denne bilen koster nå 92.900 dollar.

Tesla North America skriver også i en twitter/X-melding at det vil avslutte verveprogrammet sitt i alle markeder etter 30. april. Her hjemme går programmet under navnet «Henvis og tjen», hvor man kan tjene fordeler som førstegangskjøper og ved å henvise andre førstegangskjøpere.