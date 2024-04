Norwegian-aksjen med trendbrudd

Norwegian-aksjen har brutt den bratte, stigende trenden som er blitt utviklet siden midten av oktober 2023. Aksjen har gått sidelengs mellom 18 og 16 kroner de siste to månedene, og brudd på et av de to nivåene kan åpne for en oppgang eller nedgang på 2 kroner. Opp mot 20 kroner eller ned mot 14 kroner igjen.

Det er en fallende tendens i toppen av RSI-chartet, samtidig som RSI er under 50-nivået og nå tester den positive undertonen som ble punktert i midten av april. Bryter RSI videre ned kan det åpne for nytt fall i begge chartene.

Se hele den tekniske analysen av Norwegian-aksjen i videoruten over.

Flere tekniske analyser

Denne kommentaren og den tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.